LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Saalfeld-Gorndorf (ots) - Gegen 23 Uhr teilte die Rettungsleitstelle am Heiligen Abend der Polizei mit, dass in Saalfeld ein Altkleidercontainer brennt. Dieser steht auf dem Netto-Parkplatz in Gorndorf. Der Container wurde auf unbekannte Weise in Brand gesetzt und durch die Feuerwehr gelöscht. Es gab keinen Übergriff auf andere Gegenstände oder Gebäude. Täter konnten bisher nicht bekannt gemacht werden, deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter ...

mehr