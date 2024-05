Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Firmengebäude

Illingen (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende in eine Firma eingebrochen und haben eine Vielzahl an Werkzeug entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand drang die Täterschaft in der Zeit zwischen Freitag, 20:45 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr über das Dach in die Lagerhalle der in der Max-Eyth-Straße gelegenen Firma ein. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Maulbronn hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell