POL-COE: Nordkirchen, Weischerstraße/ Grauer 3er-BMW beschädigt

Coesfeld (ots) - An der Ecke Basteiwall, Rulandweg hat ein unbekanntes Fahrzeug einen braunen Zaun beschädigt. Passiert ist das zwischen 18 Uhr am Montag (15.04.24) und 17.30 Uhr am Mittwoch (17.04.24). Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

