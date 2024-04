POL-REK: 240408-3: Mann nach Verkehrsunfall vorläufig festgenommen

Brühl (ots) - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer oder einer unbekannten Autofahrerin. Ihm oder ihr wird vorgeworfen, am Sonntagabend (7. April) in Brühl-Pingsdorf an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Der oder die Unbekannte sei in einem silbernen VW Polo unterwegs ...

