Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240408-1: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Brühl (ots)

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer oder einer unbekannten Autofahrerin. Ihm oder ihr wird vorgeworfen, am Sonntagabend (7. April) in Brühl-Pingsdorf an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Der oder die Unbekannte sei in einem silbernen VW Polo unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei eine Radfahrerin (62) gegen 19.45 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Euskirchener Straße in Richtung Römerstraße gefahren. In Höhe der Hausnummer 244 habe sie der Polo mit geringem Abstand überholt. Dadurch sei die 62-Jährige ins Schlingern geraten und gestürzt. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Fahrradfahrerin und brachten sie in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell