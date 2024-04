Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholfahrt endet mit Unfall - Pulheim

Pulheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagabend (05.04.2024) ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Mann aus Pulheim befuhr gegen 20:15 Uhr die Bonnstraße (K 9) von Pulheim-Orr aus kommend in Richtung Pulheim. Hierbei kam er auf gerader Strecke zwischen der Orrer Straße und der Saphirallee nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte im Grünstreifen mit zwei Bäumen. Einer der Bäume stürzte auf den Unfallwagen, so dass der Fahrer nur mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Das Fahrzeug musste anschließend durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Zudem stürzte ein weiterer Baum auf die Fahrbahn. Dieser musste durch die Feuerwehr beseitigt werden. Die Straße war für die Dauer der Aufräumarbeiten, sowie der Unfallaufnahme gesperrt. Der Fahrer verletzte sich durch den Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Deshalb wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Inwieweit auch noch ein Fahren ohne gültigen Führerschein vorliegt, ist Gegenstand der Ermittlungen durch das zuständige Verkehrskommissariat. Des Weiteren muss sich der 40-Jährige in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten. (TH)

