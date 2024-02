Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrfach Reifen durch einen Unbekannten zerstochen

Grafschaft - OT Ringen (ots)

Seit Mitte Dezember 2023 bis Anfang Februar 2024 wurden mehrfach Reifen an einem am Straßenrand geparkten PKW in der Kantenstraße unweit der Ahrtalstraße in Grafschaft - Ortsteil Ringen zerstochen. Zu einer Gefährdung des Fahrzeugführers oder anderen Verkehrsteilnehmern bei der Benutzung des Fahrzeuges kam es durch glückliche Umstände nicht. Wer kann Hinweise geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641 / 974-0 in Verbindung zu setzen.

