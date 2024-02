POL-PDMY: Presseerstmeldung: VU mit drei beteiligten PKW, mehrere Personen verletzt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 01.02.2024, auf Freitag, den 02.02.2024, kam es in der Telegrafenstrasse in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Augenoptikergeschäft. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich von der Fußgängerzone aus gewaltsam Zugang über die Eingangstüre in das Ladenlokal und entwendeten dort mehrere, hochwertige Brillen. Hinweise bezüglich auffälliger Personen oder Fahrzeuge in ...

