POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verkehrsunfall: Pkw contra Fahrrad - Zeugen gesucht

Remchingen (ots) - Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Dienstag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 10 in Remchingen überwacht. Von insgesamt 952 gemessenen Fahrzeugen waren 46 zu schnell unterwegs. 10 davon waren Lkw-Lenker, 36 ...

mehr