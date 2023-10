Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 526 Fahrräder im Rahmen des Hammer TÜF überprüft

Hamm (ots)

In den vergangenen zwei Wochen machte die "Technische Überprüfung von Fahrrädern", kurz Hammer TÜF, wieder die Fahrräder von Schülerinnen und Schülern sicher. Das Ziel: Verkehrssichere Fahrräder, mit denen die Kinder sicher unterwegs sind.

Unter Beteiligung der Stadt Hamm erhielten die Verkehrssicherheitsberaterinnen der Polizei Unterstützung von den Fahrradhändlern Velocity, Radpunk Cycles, Zweirad Stantze sowie Zweirad Niehues und dem ADFC Hamm.

Insgesamt wurden an 13 weiterführenden Hammer Schulen 526 Fahrräder überprüft. Davon waren 316 Zweiräder verkehrssicher. Vor Ort wurden fehlende Klingeln und Reflektoren eingebaut, Bremsen nachgestellt oder einfach nur der Reifen aufgepumpt, sodass bei 55 Rädern die Mängel sofort von den Experten beseitigt werden konnten. Ließ sich ein Mangel nicht so einfach beheben, mussten die Kinder ihr Rad nach Hause schieben und die Mängel in einer Werkstatt beheben lassen. In Extremfällen wurden Räder sogar komplett stillgelegt - das war dieses Jahr bei 14 Fahrrädern der Fall.

Wer ein sicheres Fahrrad hatte, bekam die Hammer-TÜF-Plakette verliehen und durfte weiter mit dem Rad zur Schule fahren. Über mangelhafte Räder wurden auch die Eltern informiert, damit sie ihr Kind in Zukunft nicht mehr mit einem unsicheren Rad zur Schule schicken.(hei)

