POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Tatverdächtige zündeten am Samstag, 28. Oktober, gegen 20.47 Uhr, einen Feuerwerkskörper in einer Fast-Food-Filiale an der Münsterstraße - anschließend flüchteten sie in Richtung Flugplatz. Die beiden Tatverdächtigen waren Teil einer vierköpfigen Personengruppe, die sich im Obergeschoss auf einem Treppenabsatz versammelten. ...

mehr