Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte zünden Feuerwerkskörper in Fast-Food-Filiale

Hamm-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige zündeten am Samstag, 28. Oktober, gegen 20.47 Uhr, einen Feuerwerkskörper in einer Fast-Food-Filiale an der Münsterstraße - anschließend flüchteten sie in Richtung Flugplatz.

Die beiden Tatverdächtigen waren Teil einer vierköpfigen Personengruppe, die sich im Obergeschoss auf einem Treppenabsatz versammelten. Aus der Personengruppe heraus zündeten sie einen Feuerwerkskörper an und flüchteten anschließend.

Auf den Fliesen des Treppenabsatzes entstand Sachschaden.

Bei dem ersten Tatverdächtigen handelt es sich um eine männliche Person mit dunklen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer weißen "The North Face" - Jacke bekleidet, die im Schulterbereich schwarz abgesetzt ist. Zudem trug er eine weiße Hose.

Der zweite männliche Tatverdächtige war zum Tatzeitpunkt mit einer weißen Jacke und einer blauen Jogginghose bekleidet.

Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell