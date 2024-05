Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - 80-jährige Vermisste aus Malsch aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Die seit Montag, 27.05.2024, vermisste 80-jährige Doris S. ist am Dienstagabend in einem privaten Garten in Malsch von einem Bewohner aufgefunden worden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten zu löschen.

Anja Hamerski, Pressestelle

