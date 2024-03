POL-NB: Mann mit Messer beunruhigt Warener

A20 Altentreptow (ots) - Auf der A20 kurz hinter der Ausfahrt Neubrandenburg Nord in Fahrtrichtung Lübeck ist heute Morgen ein LKW-Fahrer verunglückt. Gegen 07:50 Uhr kam die Meldung per Notruf. Feldjäger der Bundeswehr waren zunächst an dem Unfallort vorbeigekommen und hatten dem LKW-Fahrer geholfen. Er wurde aus seinem Führerhaus befreit. Die Beamten des Reviers Altentreptow haben nach Eintreffen am Unfallort die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Derzeit wird der ...

