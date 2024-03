Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Sperrmüll angezündet - Polizei sucht Zeugen

Neubrandenburg (ots)

Am 27.02.2024 war die Feuerwehr gegen 14:30 Uhr in Neubrandenburg in der Fischerstraße, Ecke Torfsteg im Einsatz. Dort hatten ein oder mehrere Täter mitten am Tag einen Sperrmüllhaufen angezündet. Auch ein Baum daneben fing Feuer. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Solche Aktionen können schnell gefährlich für Anwohner werden. Sperrmüll steht in der Regel nahe von Wohnhäusern. Und Feuer kann darauf schnell übergreifen oder auch in der Nähe parkende Autos beschädigen.

Erste Befragungen im Umfeld haben bisher nicht zu konkreten Anhaltspunkten auf Tatverdächtige geführt. Daher hofft die Kriminalpolizei Neubrandenburg auf mögliche sachdienliche Hinweise und fragt nun öffentlich die Bevölkerung: Wer hat am vergangenen Dienstag, 27.02.2024, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr in der Fischerstraße, Ecke Torfsteg jemanden beobachtet, der am Sperrmüllhaufen zu Gange war? Oder wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Ermittlung des oder der Tatverdächtigen beitragen könnten?

Hinweise können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

