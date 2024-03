Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Scheunenbrand verursacht mindestens 100.000 Euro Schaden

Ahrensberg (Wesenberg) (ots)

Heute Morgen kurz vor acht Uhr bemerkten zwei Arbeiter bei Dienstbeginn in einer Scheune in Ahrensberg (bei Wesenberg) Funkenflug. Sie brachten sich sofort in Sicherheit und riefen die Feuerwehr.

Die Scheunenanlage brannte schon nach kurzer Zeit in voller Ausdehnung. In ihr waren unter anderem Heuballen und auch landwirtschaftliche Geräte und Maschinen gelagert. Daher beträgt der Gesamtsachschaden mindestens 100.000 Euro.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft waren Ermittler des Kriminaldauerdienstes mit einem Brandursachenermittler bereits zur Begutachtung des Brandortes im Einsatz. Momentan wird von einem technischen Defekt ausgegangen und wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Die Feuerwehr ist gegenwärtig noch vor Ort und lässt den Komplex kontrolliert abbrennen.

