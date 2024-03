POL-NB: Erst observiert, dann festgenommen

Neubrandenburg (ots) - Heute Mittag, kurz nach halb eins, ist ein neunjähriger Junge auf seinem Rad mit einem fahrenden Auto in der Wollingstraße im Katharinenviertel in Neubrandenburg zusammengestoßen. Der Junge wurde leichtverletzt und kam vorsorglich mit dem Rettungswagen mit in die Klinik. Die 40-jährige Autofahrerin hatte nach aktuellem Kenntnisstand eigentlich Vorfahrt, das Kind ist wohl überraschend vor dem ...

