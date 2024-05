POL-KA: (KA) Oberderdingen - Motorradfahrer bei Unfall auf B 293 schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am vergangenen Freitag in eine Wohnung in der Karlsruher Südstadt ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 12:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Morgenstraße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliches Mobiliar und entwendeten aus einem ...

mehr