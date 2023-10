Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, Betrüger unterwegs, Körperverletzung, Einbruch

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Pkw-Brand

Am Sonntag gegen 04.30 Uhr ist es im Ortsteil Seeburg auf der Seetalstraße zu einem Pkw-Brand gekommen. Der Fahrer eines älteren Pkw VW Tiguan stellte während der Fahrt fest, dass aus dem Motorraum Rauch kommt und stellte sein Fahrzeug ab. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum, bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand bereits das ganze Fahrzeug im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Pkw vor Ort, an diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Filderstadt (ES): Brand von Papiermüllcontainer

Am Samstag um 20.36 Uhr ist ein brennender Papiermüllcontainer in der Poltawastraße bei der Realschule gemeldet worden. Das Feuer griff auch auf den danebenstehenden Restmüllbehälter über und wurde von der Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Owen(ES): Radfahrerin verunglückt (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 17.45 Uhr ist eine 56 -jährige Radfahrerin bei einem Sturz schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Mountainbike auf einem abschüssigen Feldweg linksseitig des Parkplatzes Hörnle in Richtung Bissingen unter Teck fahrend aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Da der Unfallhergang noch unklar ist, bittet das Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter Telefon 07021/5010 um Zeugenhinweise.

Kirchheim unter Teck (ES): Zimmerbrand

Am Samstag gegen 17.45 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand im Bodelschwinghweg ausgerückt, nachdem ein akustischer Rauchmelder sowie Rauchgeruch in einer Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche gemeldet worden war. In der Einrichtung war es zu einem Zimmerbrand gekommen, welcher durch einen Betreuer und einen Polizeibeamten noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöschern gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr Kirchheim unter Teck mit den Abteilungen Stadtmitte und Jesingen war mit 13 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Zimmer zur Sicherheit noch mit Wasser ab. Zwei 15 und 13 Jahre alte Mädchen aus der Einrichtung erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden vom Rettungsdienst, welcher ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort war, zur Behandlung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Auch der Betreuer musste vor Ort medizinisch versorgt werden. In dem Zimmer entstand Sachschaden, welcher vorläufig auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zur Brandursache, in welche auch Spezialisten der Kriminaltechnik eingebunden sind, dauern noch an.

Nürtingen (ES): Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am Samstag um 05.44 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Pkw Audi A4 in eine Wellblechhütte in der Otto-Hahn-Straße gefahren sei. Die Wellblechhütte wurde dadurch völlig zerstört, der Unfallverursacher entfernte sich unter Zurücklassung des Audi von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente gegen einen 23 -Jährigen, welcher mutmaßlich den Audi zum Unfallzeitpunkt gefahren haben soll. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. An der Wellblechhütte und am Audi entstand Sachschaden in Höhe von mindesten 25.000 Euro. Die Feuerwehr Nürtingen war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften zum Abbinden von Betriebsmitteln an der Unfallstelle.

Metzingen/Riederich (RT) Neckartenzlingen (ES): Betrüger unterwegs (Zeugenaufruf und Hinweise der Polizei)

Am Samstag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr sind der Polizei zwei vollendete Betrugstaten und zwei Betrugsversuche gemeldet worden. Zunächst suchte der männliche Täter in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr eine Seniorin und einen Senior in der Siemensstraße in Metzingen auf, gab sich als Mitarbeiter der Pflegekasse aus und behauptete jeweils, dass noch Beiträge offen sind, welche er nun bar kassieren müsse. In beiden Fällen wurde der Betrugsversuch erkannt und der Mann verließ die Örtlichkeit. Um 12.00 Uhr erschien vermutlich der gleiche Täter bei einer Seniorin in der Talstraße in Riederich. Hier gab er sich als Mitarbeiter der Diakonie aus und behauptete, dass noch eine größere Rechnung offenstehen würde. Die Seniorin händigte dem Mann hierauf mehrere hundert Euro aus. Gegen 14.00 Uhr erschien der Mann bei einer Seniorin am Marktplatz in Neckartenzlingen, gab sich als Mitarbeiter einer Versicherung aus und forderte aufgrund von angeblichen Beitragserhöhungen eine Nachzahlung. Auch hier ergaunerte er sich einen Betrag in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Täter war 170 - 180 cm groß, schlank, sprach akzentfreies deutsch und trug zumindest teilweise einen Mund-Nasenschutz. Zur Bekleidung liegen unterschiedliche Angaben vor. Es erscheint möglich, dass er sich zwischen den einzelnen Taten auch umgezogen haben könnte. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei

-Offenstehende Beträge jedweder Art werden üblicherweise im schriftlichen Mahnverfahren eingefordert. -Werden Sie misstrauisch, wenn angeblich offenstehende Beträge bei Ihnen zu Hause in bar erhoben werden sollen -Händigen Sie kein Bargeld aus -Melden Sie entsprechende Sachverhalte unverzüglich der Polizei

Tübingen (TÜ): Auf dem Heimweg niedergeschlagen

In der Schloßbergstraße ist am Samstag gegen 02.20 Uhr ein 21 -jähriger Fußgänger von vermutlich 2 Personen auf dem Nachhauseweg von einer Party angegangen worden. Nach einem Schlag auf den Hinterkopf ging er zu Boden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine seiner persönlichen Gegenstände entwendet. Eine Beschreibung der beiden Täter war dem Geschädigten nicht möglich. Er wurde nach Erstversorgung durch eine Besatzung des Rettungsdienstes zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Die beiden Tatverdächtigen konnten durch den Geschädigten nicht beschrieben werden. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich Polizeirevier Tübingen unter der 07071/9728660 zu melden.

Tübingen (TÜ): Diebstahl von mehreren E-Bikes (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum vom Freitag 13.45 Uhr bis Samstag 10.00 Uhr sind in den Bereichen Wennfelder Garten, Clinicumsgasse und Neckarhalde insgesamt 3 hochwertige E-Bikes entwendet worden. Diese waren jeweils mit einem Kettenschloss, bzw. Faltschloss gesichert. In zwei weiteren Fällen kam es lediglich zu einem Versuch. In keinem der Fälle ist eine Beschreibung der Tatverdächtigen vorhanden. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/9728660 zu melden. Es wird weiterhin gebeten auch Hinweise über verdächtige Kastenfahrzeuge im entsprechenden Zeitraum mitzuteilen, da diese in solchen Fällen oftmals zum Transport des Diebesgutes genutzt werden.

Rottenburg (TÜ): Unfall unter Alkoholeinfluss

Der 71 -jährige Fahrer eines Pkw Ford Fiesta befuhr am Samstag um 19 Uhr die Kreisstraße 6920 von Obernau in Fahrtrichtung Remmingsheim. Zwischen Obernau und der Abzweigung nach Nellingsheim befuhr er in einer Rechtskurve die Gegenfahrspur und touchierte hierbei seitlich einen entgegenkommenden Pkw BMW, welcher von einem 37 -jährigen Fahrer gelenkt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ford -Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 71 -Jährige seinen Führerschein abgeben. Der BMW Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 35.000 Euro.

Rottenburg (TÜ): Fußgänger angefahren

Am Samstag gegen 21.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger Fahrer mit seinem Pkw Audi den kombinierten Fuß- und Radweg parallel der Landesstraße 370 von Rottenburg in Richtung Kiebingen. Kurz vor Kiebingen touchierte er mit seinem rechten Außenspiegel einen 50 -jährigen Fußgänger. Dieser kam daraufhin zu Fall und wurde leicht verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde er vorsorglich in eine Klinik verbracht. Sachschäden sind nicht entstanden.

Meßstetten (ZAK): Einbruch in Firma

Am Samstag in der Zeit von 10.15 Uhr bis 18.00 Uhr ist in eine Firma in der Nusplinger Straße im Ortsteil Unterdigisheim eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt über ein Fenster im Untergeschoss Zutritt ins Gebäude. Hier wurden die Hallen der Firma betreten und mehrere Handwerksartikel entwendet. Mit aufgefundenen Spraydosen wurden im Gebäude verschiedene Gegenstände, unter anderem Maschinen und Schränke, sowie außerhalb des Gebäudes die Fassade besprüht. Über den entstandenen Sachschaden und den Diebstahlsschaden können aktuell noch keinen Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell