POL-F: 230904 - 1019 Frankfurt - Innenstadt: Alkoholdiebstahl

Frankfurt (ots) - (dr) Am Samstag (02.09.2023) kam es am Frankfurter Flughafen zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 37-Jährige war gegen 05:20 Uhr mit einem dreirädrigen Roller der Marke Piaggio auf der Nordpassage in östlicher Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein ...

