Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230903 - 1017 Frankfurt - Gallus: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Sonntag (03.09.2023) kam es im Gallus zu einem schweren Raub auf eine 59-jährige Frau, die sich auf dem Nachhauseweg befand. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten ihre Handtasche mit diversen Wertsachen.

Die 59-Jährige befand sich gegen 0:10 Uhr auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstätte, als sie in der Tevesstraße, zwischen den Hausnummern 32 und 34, in die parallel verlaufende Herxheimerstraße abkürzen wollte. Hierzu betrat sie zunächst die dortige Grünfläche mit Spielplatz, drehte jedoch aufgrund der fehlenden Beleuchtung wieder um. In diesem Moment wurde die Frau plötzlich von hinten angegriffen und mutmaßlich mit einem Elektroschocker leicht verletzt. Ein Mann entriss ihr ihre Handtasche. Zusammen mit einer unbekannten Frau flüchtete dieser in Richtung Sondershausenstraße. Eine Fahndung nach den Räubern verlief ohne Ergebnis.

In der schwarzen Stofftasche der 59-Jährigen befanden sich unter anderem zwei rote Geldbörsen mit mehreren hundert Euro, Bankkarten, persönlichen Dokumente sowie zwei Fahrzeugschlüssel und Schmuck.

Die Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben:

1.Täter: Männlich, circa 185 cm groß, kräftige Statur; bekleidet mit einer olivfarbenen Weste mit Reißverschluss, weißen Schuhen und beiger Basecap.

2.Täter: Weiblich, kleiner als der Mann; trug schwarze Leggings und schwarze Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell