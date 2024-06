POL-HI: Brand von Büschen in der Nordstadt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - BAB 7 - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 12.06.2024, kollidierte der Fahrer eines Ford Transit auf der A7 mit einem vor ihm fahrenden Lkw. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge war der 23-jährige Transporterfahrer auf der A7 in Richtung Hamburg unterwegs. Gegen 00:15 Uhr fuhr er ...

