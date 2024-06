Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen, Heerstr. (al) Am Dienstag, 11.06.24, fahren um 18:40 Uhr zwei Pkw hintereinander durch Algermissen in Richtung Lühnde. Nach Überqueren der Gleise missachtet ein von links kommender Verkehrsteilnehmer die abknickende Vorfahrt der beiden Pkw und biegt unmittelbar vor den Pkw auf die Heerstr. Richtung Lühnde ein. Der vordere Pkw muss stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der folgende Pkw kann nicht mehr schnell genug reagieren und fährt dem Vorausfahrenden auf. Es kommt zum Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von ca. 4.500 EUR Euro. Die Polizei sucht nun Hinweise auf den Unfallverursacher. Dieser hat einen dunkelfarbenen SUV mit auswärtigem Kennzeichen gefahren. Das Kennzeichen könnte das Fragment BK-MS ??? enthalten haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

