POL-NOM: Unbekannte Täter entwenden Rasenmäher aus einer Gartenlaube

Einbeck (ots) - (ho) 06.04.2024, 02:40 Uhr, Tiedexer Straße in Einbeck Am 06.04.2024, gegen 02:40 Uhr, kam es in einer Lokalität in Einbeck zu einer Bedrohung, Beleidigung und Nötigung durch einen 29-jährigen. Das 30-jährige Opfer wurde von dem Beschuldigten verbal unter Druck gesetzt, nach Geld gefragt und im weiteren Verlauf des Gespräches beleidigt und bedroht. Gegen den Beschuldigten wurde ein ...

mehr