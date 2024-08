Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 33-jähriger vermissten Frau

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am 07.08.2024, gegen 14:00 Uhr, zeigte die Mutter das Vermissen ihrer autistischen Tochter Christine M., an. Diese sei am 06.08.2024 planmäßig zu ihrer Ergotherapie gegangen und anschließend nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die vermisste Person ist außerhalb ihrer gewohnten Umgebung absolut orientierungsunfähig, weshalb eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann.

Beschreibung:

1,65 m groß, normale Statur, schulterlange braune lockige Haare, gebeugte Körperhaltung, lässt Kopf hängen , macht einen desorientierten Eindruck.

Bild der Vermissten Frau: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/nussloch-vermisstenfahndung/

Bekleidung:

hellgelbes T-Shirt mit Aufschrift "Great Nature", Brille mit silbernen Rand, knielange blaue Hose, weiße längere Strümpfe.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder unter der Telefonnummer 0621/174-4444.

