Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Ursenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloses Überholmanöver führt zum Unfall

Schriesheim (ots)

Am Sonntag gegen 11:15 Uhr führte ein rücksichtsloses Überholmanöver einer 52-jährigen Audi-Fahrerin auf der L596 zwischen Ursenbach und Altenbach zu einem folgeschweren Unfall mit mehreren Beteiligten. Die 52-Jährige überholte auf einer kurvenreichen Strecke an einer ungeeigneten und unübersichtlichen Stelle einen Radfahrer, während im Gegenverkehr mehrere Verkehrsteilnehmer herannahten. Um eine Kollision zu verhindern, musste ein entgegenkommender Ford-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, was ein nachfolgender Autofahrer zu spät erkannte und dem Ford ins Heck fuhr. Auch einem Rennradfahrer gelang es nicht mehr zu bremsen. Er versuchte noch den verunfallten Autos auszuweichen und stürzte in der Folge in den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen.

Ohne zu stoppen, setzte die 52-jährige Unfallverursacherin ihren Weg fort und flüchtete.

Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern weiter an.

