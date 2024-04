POL-MA: Mannheim: Einbruch in Lagerhalle von Elektrofachmarkt

Heidelberg (ots) - Die Bundesautobahn A 656 am Übergang zur B 37 ist in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt. Grund dafür ist ein brennedes Auto unter einer Brücke. Die letzte mögliche Abfahrt ist die Ausfahrt nach Wieblingen. Es wird geraten am Kreuz Heidelberg nach Norden oder Süden auszuweichen und den Stau zu umfahren. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

