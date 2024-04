POL-MA: Mannheim: Kinderwagen in Treppenhaus angezündet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - In der Friedrich-Ebert-Anlage der Altstadt kam es vor einer Bar am Sonntag gegen 03 Uhr zu einer Körperverletzung in Form eines Faustschlages. Zwei Täter im Alter von 20 und 22 Jahren befanden sich zum Tatzeitpunkt mit einer vierköpfigen unbekannten männlichen Personengruppe vor einem Lokal, als einer der beiden zu einem Faustschlag ausholte und ...

