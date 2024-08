Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall auf Kreuzung mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Dienstag fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Mini vom Czernyring auf die Kreuzung zur Speyerer Straße. Da an diesem Tag die Ampeln ausgefallen waren, hätte sie dabei das dortige Stopp-Schild beachten müssen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die Frau allerdings um kurz vor 16 Uhr, ohne die nötige Umsicht walten zu lassen, in den Kreuzungsbereich ein. Dadurch prallte ihr Auto auf einen von links aus Richtung der Montpellierbrücke kommenden VW. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW gegen eine Fußgängerinsel geschleudert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Der Gesamtschaden wird auf über 26.000 Euro geschätzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell