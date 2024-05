Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Mittelbiberach, Stafflangen - Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag trieben Unbekannte ihr Unwesen im Raum Biberach.

Wie die Polizei berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5781172) brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude in Oggelshausen ein. Wie der Polizei nun bekannt wurde, hatten in der Nacht zum Donnerstag weitere Einbrüche in Biberach, Biberach-Stafflangen und Mittelbiberach stattgefunden.

In Biberach wurde zwischen 17 Uhr und 8.30 Uhr der Wertstoffhof in der Straße Bei der Lehmgrube heimgesucht. Dort hatten die Unbekannten mit einem Stein die Verglasung zu einem Bürocontainer eingeschlagen. In dem Container wurden sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet. Allerdings konnten die Einbrecher nichts Wertvolles vorfinden und zogen ohne Beute von Dannen.

Ein weiterer Einbruch fand am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 8 Uhr im Stadtteil Stafflangen statt. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten die Unbekannten in eine Gaststätte in der Buchauer Straße. Die Einbrecher fanden wohl Elektronikgeräte und machten diese zu ihrer Beute.

In derselben Nacht brachen Unbekannte gleich in zwei Gebäude in Mittelbiberach ein. In der Industriestraße waren die Einbrecher zwischen 17 Uhr und 6 Uhr zu Gange. Mit einem Stein wurde ein Toilettenfenster eingeschlagen. Anschließend kletterten die Diebe durch die entriegelte Fensteröffnung in das Firmengebäude ein. Im Innern wühlten sie in Schubladen und Schränken. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, muss die Polizei noch ermitteln. Selbst vor einem öffentlichen Gebäude in der Schulstraße machten die Einbrecher nicht halt. Wie die Polizei berichtet, kletterten die Einbrecher in der Zeit von 19 Uhr bis 7 Uhr über die Dachrinne auf das Dach der Schule. Dort versuchten sie offenbar Fenster und ein Terrassentüren aufzudrücken. Da dies mißlang, ließen die Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Die Polizei Biberach hat in allen Fällen Spuren gesichert. Dabei wurden die Beamten von Spezialisten der Spurensicherung unterstützt. Die Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Tel. 07351/4470 entgegen. Konkrete Angaben zu den entstandenen Schäden an den Gebäuden liegen derzeit noch nicht vor. Die dürften aber weitaus höher liegen, als das vermeintliche Stehlgut.

