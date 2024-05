Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Beim Überholen Unfall verursacht

Am Donnerstag flüchtete ein 69-Jähriger nach einem Unfall mit seinem Wohnmobil bei Ehingen.

Ulm (ots)

Um 13.15 Uhr war der 69-Jährige auf der K7414 von Lauterach in Richtung Kirchen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve scherte er mit seinem Wohnmobil aus, um einen Kia zu überholen. Da ihm beim Überholen ein Lkw entgegenkam, lenkte er nach rechts. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Kia. Den fuhr eine 50-Jährige. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher in Richtung Munderkingen davon. Die Kia-Fahrerin fuhr dem Wohnmobil hinterher und versuchte, diesen durch Hupe und Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Das interessierte den Fahrer wohl nicht. Auf einem Parkplatz in Munderkingen hielt der Unfallverursacher schließlich an und die Geschädigte verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 69-Jährige Alkohol getrunken hatte. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete deshalb eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein musste er abgeben und sein Wohnmobil stehen lassen. Die Polizei Munderkingen (Tel. 07393/91560) bittet bei ihren Ermittlungen um Zeugenhinweise zum Unfall. Insbesondere den Fahrer des Lkw bittet sie, sich zu melden. Den Schaden am Wohnmobil schätzt die Polizei auf 500 Euro, den am Kia auf 2.500 Euro.

