POL-UL: (UL) Ehingen - Autofahrer verliert Kontrolle

Auf dem Dach kam ein Audi nach einem Unfall am Donnerstag in Ehingen zum Liegen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr. Der 73-Jährige fuhr mit seinem Audi Q5 in der Helmut-von-Moltke-Straße. Mit dem rechten Vorderrad stieß er gegen einen Bordstein. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle. Der Audi geriet in die Böschung der Gegenseite und überschlug sich. Auf dem Dach kam der Audi zum Liegen. Der 73-Jährige konnte sein Auto selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

