Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Feuer nach Blitzschlag

Einsatzkräfte rückten am Donnerstag in Gingen zu einem brennenden Baum aus.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr schlug ein Blitz in einen Baum in der Hindenburgstraße ein. Anwohner bemerkten den brennenden Baum. Ihnen gelang es noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei die Flammen zu löschen. Außer dem Sachschaden am Baum entstanden wohl keine weiteren Schäden.

