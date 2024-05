Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nach Unfall verletzt

Bei Biberach sind am Donnerstag auf der B312 zwei Autos zusammengeprallt.

Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Renault Twingo von einer Straße nördlich der B312, ca. 500 m nach dem Parkplatz Biberach-Nord in Richtung Biberach, nach links in die B312. Er wollte in Richtung Biberach weiter. Doch der Senior passte wohl nicht auf. Er missachtete die Vorfahrt eines 48-Jährigen. Der war mit seinem Renault Megane in Richtung Riedlingen unterwegs. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der mutmaßliche Unfallverursacher verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der 48-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Megane auf ca. 6.000 Euro, den am Twingo auf rund 3.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht, der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Um 14.45 Uhr war die B312 wieder komplett freigegeben.

