BPOLI EBB: Migranten in Bautzen und Bischofswerda aufgegriffen

Zittau (ots) - 27.10.2023 / 18:40 Uhr / Zittau Ein 20-jähriger Deutscher holte am 27. Oktober 2023 im polnischen Grenzgebiet mit einem Transporter sieben Iraner ab und brachte sie zur Grenzkontrollstelle der Bundespolizei in der Zittauer Friedensstraße. Hier reisten die Migranten zu Fuß ein und wurden in Gewahrsam genommen weil sie keine Reisepässe besitzen. Auch der Abholer musste mit zur Dienststelle. Dem in ...

mehr