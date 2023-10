BPOLI EBB: Schleuser brachte Migranten zur Grenzkontrollstelle

Zittau, Hartau, Hradek n.N. (CZE) (ots) - 29.10.2023 / 09:35 - 10:20 Uhr / Zittau, Hartau Die Bundespolizei hat am 29. Oktober 2023 zwischen 09:35 Uhr und 10:20 Uhr in Zittau und in Hartau insgesamt 24 Migranten aus Syrien in mehreren Teilgruppen aufgegriffen. Das deutsch-tschechische Fahndungsteam der Bundespolizei und der tschechischen Polizei kontrollierte auf tschechischer Grenzseite zwei mutmaßliche Schleuser. Dem ...

