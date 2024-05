Ulm (ots) - Zwischen 3 Uhr und 4 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam in eine Firma in der Buchauer Straße ein. Der Einbrecher schlug an der Gebäuderückseite eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zugang zu den Büroräumen. In den Räumlichkeiten fand er einen Tresor. Den versuchte der Einbrecher aufzuhebeln. ...

