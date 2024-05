Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/B30 - Unfall im Baustellenbereich

Glimpflich endete am Donnerstag ein Unfall auf der B30 bei Erbach.

Ulm (ots)

Um 23.23 Uhr war ein Lexus-Fahrer in Richtung Ulm unterwegs. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Im Bereich einer Baustelle zwischen Achstetten und Donaustetten verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 19-Jährige kollidierte mit einer Warnbake und überschlug sich. Im Kiesbett der Unfallstelle kam der junge Fahrer mit seinem Lexus zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Fahrer vorsorglich in eine Klinik. Er hatte Glück und blieb wohl unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an dem Lexus auf 20.000 Euro, Die Höhe des Fremdschadens muss noch ermittelt werden.

++++0957525 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell