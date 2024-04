HZA-HST: Telefonische Karriereberatung beim Hauptzollamt Stralsund / Hauptzollamt Stralsund bietet am 12. April 2024 in der Zeit von 8:30 bis 14:00 Uhr eine zusätzliche telefonische Karriereberatung an

Hauptzollamt Stralsund

Hauptzollamt Stralsund bietet am 12. April 2024 in der Zeit von 8:30 bis 14:00 Uhr eine zusätzliche telefonische Karriereberatung an

Auf der Zielgeraden zum Abitur ist die Entscheidung, wie es nach der Schule weitergeht, noch nicht gefallen? Noch bis zum 15. April 2024 besteht die Möglichkeit, eine Bewerbung für ein duales Studium "Bachelor of Laws" beim Hauptzollamt Stralsund für eine Einstellung zum 1. März 2025 abzugeben. Stärken wie Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Kontaktfreudigkeit und Durchsetzungsfähigkeit sind vorhanden und das Interesse an der Arbeit bei einer Behörde mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten besteht? Dann sollte die Chance, Fragen rund um die Bewerbung und das Studium zu stellen, am 12. April 2024 genutzt werden. Die Karriereberatung des Hauptzollamtes Stralsund ist am kommenden Freitag in der Zeit von 8:30 bis 14:00 Uhr unter den Rufnummern 03831/356-1194 sowie 03831/356-1150 erreichbar.

