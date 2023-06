Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 37-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Ein 37-Jähriger Mann sorgte gestern (08.06.2023) gleich zwei Mal für einen Polizeieinsatz, so dass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Offenbar im psychischem Ausnahmezustand äußerte der 37-Jährige am frühen Morgen, gegen 07:00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Heinrichsstraße, dass er sich selbst körperlichen Schaden zufügen möchte. Als er daraufhin vom Sicherheitsdienst angesprochen wurde, griff er diesen körperlich an. Letzlich konnte er zu Boden gebracht und bis zum Eintrefffen der Polizei festgehalten werden.

Bereits am Nachmittag kamen erneut Polizeibeamte zum Einsatz, da der 37-Jährige im Bereich der Berliner Straße / Friedrich-Engel-Straße mehrfach auf die Straße rannte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden mussten Fahrzeugführer sowie eine Straßenbahn abbremsen. Der 37-jährige, polizeibekannte Mann wurde folglich in Gewahrsam genommen. In beiden Fällen leiteten die Beamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (KR)

