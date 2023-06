Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmuckvitrine aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Diebe gelangten im Zeitraum vom 07.06.2023 zum 08.06.2023 in ein Hotel in der Hofer Straße. In der Folge brachen sie eine im Hotel befindliche Vitrine gewaltsam auf und stahlen daraus zum Verkauf ausgestellten Schmuck bzw. Uhren. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche im o.g. Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen im Bereich des Hotels gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich an die KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) zu wenden. (KR)

