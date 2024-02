Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schildmütze bei Auseinandersetzung geraubt

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (18.02.2024) drei junge Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen bei einer Auseinandersetzung am Wilhelmsplatz beteiligt gewesen zu sein. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 01.15 Uhr mehrere junge Männer vor einer Gaststätte in einen handgreiflichen Streit. Hier schlug ein Unbekannter einem 19-Jährigem ins Gesicht und nahm seine Schildmütze im Wert von rund 300 Euro an sich. Die alarmierte Polizei nahm im Rahmen der Fahndung drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig fest. Die Ermittlungen zur jeweiligen Tatbeteiligung der Männer dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Trio auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell