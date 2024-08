Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto wird beim Abbiegen von Straßenbahn erfasst - PM 1

Mannheim (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bog am Donnerstag gegen 09:30 Uhr eine Autofahrerin von der Steubenstraße in die Rottfeldstraße ab. Dabei übersah sie, dass die Ampel für sie Rot zeigte und sich eine Straßenbahn auf den in der Fahrbahnmitte verlaufenden Gleise näherte. Als die Frau dann abbog, wurde ihr Auto von der Straßenbahn erfasst und gut 15 Meter mitgeschleift. Ob die Autofahrerin bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Derzeit wird die Fahrerin aus dem Fahrzeug geborgen. Die Gleise sind auf Grund der noch laufenden Maßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

