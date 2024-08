Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Täter flüchtet nach versuchtem Einbruch in Keller einer Gaststätte - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch vernahm ein Mitarbeiter einer Gaststätte im Boxbergring gegen 20:30 Uhr ungewöhnliche Geräusche aus dem Keller. Als er dorthin eilte, sah er einen unbekannten Mann, der Einbruchswerkzeug in den Händen hielt. Der in flagranti überraschte Einbrecher ergriff sofort die Flucht und konnte nicht mehr eingeholt werden.

Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur und kurze blonde Haare.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter mitteilen können und/oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell