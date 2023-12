Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: Wildunfall - Sportwagen kollidiert mit Reh

Rund 15.000 Euro entstand am vergangenen Wochenende durch einen Wildunfall bei Neuenstein. Am Samstagabend befuhr ein 40-jähriger Porsche-Fahrer gegen 20.30 Uhr den Salzweg in Richtung Industriegebiet Neuenstein. Dort kollidierte der Wagen mit einem Reh, welches die Fahrbahn kreuzte. Nach dem Zusammenprallrannte das Wild über das angrenzende Feld davon. Der Sachschaden am Porsche des Geschädigten beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Künzelsau: Unfallflucht eines Amazon-Lieferfahrzeugs

Am Samstagnachmittag verursachte ein Lieferant einen Verkehrsunfall in Künzelsau und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, welcher sich im Finkenweg in Künzelsau ereignete. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs befuhr den Finkenweg von der Kappensteige kommend und beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat Ducato. Nach der Kollision stellte der Fahrer ein Paket zu und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Beschädigung der Stoßstange und des Seitenteils des Fiat wird auf 2.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Sachbeschädigung - Vier Täter werfen Weihnachtsbaumkugeln auf die Straße In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 3.00 Uhr in der Hauptstraße, auf Höhe der Bushaltestelle "Bären", zu einer Sachbeschädigung. Die Polizei traf vor Ort vier Tatverdächtige an. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da vier betrunkene Personen Weihnachtsbaumkugeln von den dort aufgestellten Weihnachtsbäumen nahmen und sie umherwarfen. Aufgrund der vorangegangen Straftat und des Verhaltens der vier Personen wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Künzelsau: Sachbeschädigung durch Verbrennung mehrerer Mülltonnen Am Samstagabendverbrannten Unbekannte mehrere Mülltonnen in Künzelsau. Gegen 21Uhr kam es zu der Sachbeschädigung in der Straße "Am Künsbach".

Die anfahrende Streifenbesatzung stellte vor Ort vier fast völlig verbrannte Mülltonnen fest, welche nebeneinander in einer abgetrennten Doppelgarage standen. Zudem wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt sowie die Decken und Wände verrußten. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Künzelsau gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Zeugen werden gebeten, Hinweise dem Polizeirevier Künzelsau unter Tel. 07940 9400 zu mitzuteilen.

Bretzfeld: Geschwindigkeitsmessungen - Spitzenreiter 54 km/h zu schnell Von Freitagum 17.20 Uhr bis Samstag 02.25 Uhr, führte die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg auf der Autobahn 6, zwischen den Ausfahrten Bretzfeld und Öhringen, Geschwindigkeitsmessungen durch.

In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw 100 km/h und für Lkw 60 km/h.

Von insgesamt 5201 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 700 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Vier Verkehrsteilnehmer befanden sich mit ihren Verstößen im Bereich des Fahrverbots. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 154 km/h.

Ingelfingen: Diebstahl aus einer Netto Filiale Am Montag, den 27.11.2023 gegen 18.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter drei Geldbörsen und eine schwarze Tasche aus einem Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter der Supermarktfiliale in der Eichendorffstraße in Ingelfingen. Der besagte Aufenthaltsraum ist über das Lager erreichbar.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Tel. 07940 9400, zu melden.

