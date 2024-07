Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.RW./ Lkr. Rottweil) Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt (20.07.2024)

Zimmern o.RW. (ots)

Bei einem Unfall auf dem Fuß- und Radweg der "Alte Straße ist am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Eine 84-jährige Frau war mit ihrem Pedelec dem Radweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Nach der baulichen Fahrbahnverengung stürzte sie durch ungeklärte Ursache alleinbeteiligt auf die Straße und zog sich dabei, trotz getragenen Helm, schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

