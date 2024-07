Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnhaus in Bräunlingen (19.07.2024)

Bräunlingen (ots)

Freitagnacht, gegen 23 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Nussbühl" eingebrochen. Er verschaffte sich durch ein Fenster unbefugt Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Lange hielt er sich jedoch nicht im Gebäude auf, da die Bewohner durch den Lärm aufwachten. Der Einbrecher fühlte sich wohl gestört und verließ das Haus wieder, ohne etwas mitzunehmen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße "Am Nussbühl" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, sich unter der Tel. 0771 / 837830, beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater in Villingen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell