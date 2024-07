Konstanz (ots) - Zu einem Gebäudebrand wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Sonntag, 21.07.2024 um 08:00 Uhr nach Friedingen in die Böhringer Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen bereits die an die Außenfassade angesetzten hölzernen Balkone über zwei Stockwerke in Vollbrand. Alle 11 Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. ...

mehr