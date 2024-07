Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Verletzter Motorradfahrer (Zeugensuche)

Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde, ereignete sich am Samstag, 20.07.2024 gegen 13:30 Uhr in der Oberndorfer Straße in Schramberg. Ein 54-jähriger Motorradfahrer kam aufgrund einer Ölspur im Kurvenbereich ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Ölspur begann auf Höhe des Gewerbeparks und zog sich über die B462, die Eckenhofstraße bis zur Kreuzung der Sulgener Straße / Mariazeller Straße. Ihr Verursacher ist bislang unbekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, welches die Ölspur verursacht hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg zu melden (Tel. 07422/27010).

