Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) - Dringender Zeugenaufruf! Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt (19.07.2024)

Konstanz/Landkreis Konstanz (ots)

Mit einem dringenden Zeugenaufruf richtet sich die Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen an die Bevölkerung. Am Freitag um 11.30 Uhr kam es vor der Sparkasse in der Carl-Benz-Straße in Konstanz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 86-jähriger Fußgänger querte die Carl-Benz-Straße in Richtung Sparkasse. Hierbei wurde er von einem unbekannten VW-Lenker beim Rückwärtsfahren übersehen und touchiert. Der Fußgänger kam dadurch zu Fall. Ihm wurde von mehreren Passanten wieder auf die Beine geholfen. Da der Fußgänger zunächst unverletzt schien, kam es lediglich zu einem kurzen Kontakt zwischen ihm und dem Autofahrer ohne Austausch der Personalien. Erst im Nachgang verspürte der Fußgänger starke Schmerzen und kollabierte. Bei der anschließenden medizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass der 86-Jährige mehrere Frakturen erlitten hatte, die operiert werden mussten. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Passanten, die dem 86-Jährigen nach dem Sturz aufgeholfen haben sowie der unbekannte Lenker des VW werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell